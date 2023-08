Ein Mann trat am Dienstagabend (23. August 2023) in der Nähe des Thermalbads Bad Staffelstein nach einem Hund und seiner Besitzerin.

In den Abendstunden liefen zwei Frauen mit ihren Hunden vom Thermalbad in Richtung Kurhotel. Kurz vor der Brücke wurden die beiden von zwei Personen, die augenscheinlich aus der Therme kamen, überholt. Der vorbeilaufende Mann rutschte hierbei auf den Kieselsteinen aus. Einer der Hunde erschrak und begann zu bellen. Der Mann trat daraufhin nach dem Hund und nach seiner Besitzerin. Die Frau wurde durch das darauf folgende Gerangel und den Tritt am Knie und der Hand verletzt.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Der Angreifer und seine Begleiterin liefen davon. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall unter der Telefonnummer: 09573 22230.

