Bad Staffelstein: Leiche auf Norma-Parkplatz entdeckt - Toter lag schon eine Woche im Auto

Auf einem Norma-Parkplatz in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) machten Passanten am Montagmittag (12. Juni 2023) kurz nach 12 Uhr eine grausame Entdeckung.

Ein Mann lag tot in einem verriegelten Auto - Polizei und Feuerwehr rückten an. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken erläutert im Gespräch mit inFranken.de nähere Details - auch zu der Frage, wieso der Mann so lange unentdeckt blieb.

Update vom 14.06.2023: Wieso entdeckte niemand den Toten auf dem Bad Staffelsteiner Supermarkt-Parkplatz?

Der Fund einer Leiche auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) am Montag (12. Juni 2023) sorgte für großes Aufsehen - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Der 45-Jährige aus der Ukraine wurde kurz nach 12 Uhr von Passanten entdeckt, da diese zuvor "Verwesungsgeruch" wahrgenommen hatten.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de erklärt, habe man den Mann liegend "im Fußraum der Rücksitzbank" gefunden. "Aufgrund seiner Position wurde er wohl einfach nicht gesehen", so die Sprecherin. Der Ukrainer - so die Schätzung der Polizei - habe bereits rund eine Woche lang in dem abgeschlossenen Auto gelegen.

Zu der Frage, ob er in dem Fahrzeug übernachtete und wie lange er sich bereits in der Region aufhielt, liegen dem Polizeipräsidium Oberfranken aktuell keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei Coburg hatte nach dem Fund die Ermittlungen übernommen. Allerdings gehen die Ermittlungsbehörden nicht von "Fremdeinwirkung" als Todesursache aus - weshalb auch keine Obduktion des Mannes angeordnet worden sei, so die Sprecherin.

Erstmeldung vom 13.06.2023: Passanten finden Leiche auf Norma-Parkplatz in Bad Staffelstein - "Verwesungsgeruch wahrgenommen"

Bei dem Toten habe es sich um einen 45-jährigen Ukrainer gehandelt, berichtet die Sprecherin. Passanten hätten einen "Verwesungsgeruch wahrgenommen", was schlussendlich zum Fund der Leiche geführt habe. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort, um das Auto zu öffnen.

"Momentan gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", erklärt die Polizeisprecherin. Die Todesursache sei bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei Coburg habe die Ermittlungen aufgenommen.

