Ein 60 Jahre alter Mann ist am Dienstag (13. Juni) in Lichtenfels von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden, als er einen Bahnübergang überqueren wollte. Der Mann fuhr mit seinem E-Bike über den Bahnübergang, obwohl die Halbschranken geschlossen waren, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.

Dabei habe der Radfahrer den einfahrenden Zug übersehen. Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen nach Angaben des Sprechers mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Er befinde sich nach aktuellem Stand aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Die Strecke konnte nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild