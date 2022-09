Wer wird Bad Staffelsteins neue Thermenkönigin? Das ist im Moment das bestgehütete Geheimnis in der Adam Riese-Stadt. Gelüftet wird es erst am 23. September, wenn die Nachfolgerin von Michelle I. bei der feierlichen Inthronisierungszeremonie in der Obermain Therme (ab 17 Uhr) Krone und Zepter erhält und sich ihrem Volk vorstellt. Wie der Zweckverband Thermalsolbad Bad Staffelstein - Obermain Therme - berichtet, erwartet die Gäste in der Therme, die aus diesem besonderen Anlass bis 1 Uhr früh geöffnet bleibt, ein wahrhaft „königlicher“ Abend mit jeder Menge Überraschungen.

Mit vier Jahren Amtszeit war Michelle I. die am längsten regierende Thermenkönigin aller Zeiten und wird natürlich mit allen Ehren verabschiedet. Nun ist es Zeit für eine neue Regentin, die für die kommenden zwei Jahre die Stadt Bad Staffelstein und die Obermain Therme bei offiziellen Anlässen mit Würde und Anmut vertreten wird.

Der große Tag der Inthronisierung wird für ihre Untertanen ein wunderbares, glanzvolles Fest. Den ganzen Abend werden die stimmgewaltigen Musikerinnen von „The Wonderfrolleins“ das erlauchte Publikum live mit Hits der Fünfziger und frühen Sechziger Jahre mitreißen, da wird gewippt, getanzt und geschunkelt, was das Zeug hält. Mit gewohntem Charme und Witz führt Radio EINS-Moderatorin Uli Noll auch diesmal durch das Festprogramm und hat einige echte Highlights zu verkünden. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit der Künstlergruppe „Feuer und Bewegung“, die mit einer furiosen Feuer- und Breakdance-Show begeistern. Auch Fitness mit „Aqua Diamants“ zu Livemusik von den „Wonderfrolleins“ wird angeboten, und nicht zuletzt wird auch der Auftritt des „Obermain Therme Dance Teams“ mit vorfreudiger Spannung erwartet.

Zwei Mal hat man an diesem Abend auch die Gelegenheit, in der PflegeOase das eigene Gesicht mit der Maske „Schön wie eine Königin“ zu verwöhnen. Man will ja schließlich dem Anlass entsprechend aussehen! Damit das große Ereignis auch in kulinarischer Hinsicht festlich begangen werden kann, hat sich auch die MeerBar im „Königreich Therme“ vorbereitet und serviert leckere Specials und den spritzigen Aktions-Cocktail „Thermenkönigin“.

Zum absoluten Höhepunkt des Abends kommt es ab etwa 21.15 Uhr, wenn nach der Verabschiedung von Michelle I. die neue Thermenkönigin feierlich inthronisiert wird. Sie wird auf einer Sänfte auf dem roten Teppich hereingetragen, und dann endlich, wenn ihre Identität feststeht, darf das Volk sie hochleben lassen.