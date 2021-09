Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Exhibitionist

Nackter Mann befriedigt sich an Badesee: 54-Jährige ruft Badeaufsicht

Ein nackter Mann hat sich am Ostsee in Bad Staffelstein am Ufer selbst befriedigt. Eine 54-Jährige verständigte daraufhin die Badeaufsicht. Jetzt ermittelt die Polizei.