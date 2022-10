Nach zwei veranstaltungslosen Winterhalbjahren 2020/2021 drohe erneut eine "weitere veranstaltungslose Zeit": gerade würden sowohl im Kleinkunstbereich, als auch bei großen Formaten Veranstaltungen "reihenweise abgesagt". Wie die Kultur-Initiative Bad Staffelstein berichtet, war ihre Karaberettveranstaltung vom 24. September (Christoph Maul) auch dabei.

Die Kultur-Initiative Bad Staffelstein versucht sich jetzt gegen diese Entwicklung zu stemmen: trotz „suboptimaler" Vorverkaufszahlen wird sie die geplante Musikkabarett-Veranstaltung am Freitag durchführen und bittet um Unterstützung: "Kommen Sie bitte in die Alte Darre und unterstützen Sie uns dabei. Unsere Stadt verliert ihre Seele und wird zur reinen Übernachtungsstätte, wenn die Menschen ihre Häuser immer weniger verlassen. Das kulturelle Image von Bad Staffelstein ist nicht selbstverständlich vorhanden, sondern muss ständig wieder, auch durch Kultur-Veranstaltungen, erarbeitet werden. Wir würden uns riesig freuen, Sie am Freitag-Abend begrüßen zu dürfen", heißt es in einer Mitteilung.

"Streckenbach & Köhler - ein Konzertabend“, nicht nur eine Reise durch die gigantische Welt der Musik, sondern auch eine enorme Belastung für jedes Zwerchfell. Die Kultur-Initiative Bad Staffelstein bietet die beiden Comedians, Kabarettisten und Musiker am Freitag, 7. Oktober, in der Alten Darre in Bad Staffelstein. Ein selbstverliebte Tenor und der stumme Pianist können gegensätzlicher nicht sein. Das Repertoire der besonderen Art aus Eigenkompositione, neu-interpretieren Schlagern im Stil der 20er Jahre sowie Pop- und Rocksongs der Neuzeit ist schier unendlich - beste Unterhaltung ist garantiert", so die Beschreibung.

"Streckenbach zeigt sich so, wie er sich selbst am liebsten sieht… als Gigolo und Frauenheld. Frei nach dem Motto „Es soll keine anderen Sternchen geben neben mir“ hat Streckenbach seinem Prügelknaben Köhler Mundverbot erteilt. Leider kommt es oftmals anders als Streckenbach sich das vorstellt, und so wird der schweigende Köhler als heimlicher Held des Abends gefeiert", heißt es weiter.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, im Vorverkauf 18 Euro. Eintrittskarten gibt es beim Kur und Tourismus Service in Bad Staffelstein, über die Homepage der Kultur-Initiative Bad Staffelstein www.kis-badstaffelstein.de, die Künstler-Homepage info@agentur-streckenbach.de und an der Abendkasse, die ab 19.00 Uhr geöffnet ist.