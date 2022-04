Das Impfzentrum des Landkreises in Lichtenfels bietet in der kommenden Woche Sonder-Impftermin in Bad Staffelstein an.

Wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt, seien freie Impfstunden am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag, 5., 6., 8. und 9. April 2022, von 9 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr auf dem REWE-Parkplatz Bad Staffelstein, Lichtenfelser Straße 45.

Es seien keine Anmeldungen erforderlich.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Möglich seien Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen ab einem Alter von fünf Jahren, auch mit dem Impfstoff Novavax.