Weismain vor 1 Stunde

Festival-Tipp

Rock, Stoner, Metal und Punk: Das erwartet dich beim Seubersdorfer Scheunafestival

Zum 23. Mal findet auf der Jurahöhe bei Weismain das Seubersdorfer Scheunafestival statt. Zahlreiche Bands aus dem Rock-Bereich erwarten dich am 20. Mai 2023 in Seubersdorf bei Weismain. Wir verraten dir, auf welche Bands du dich in diesem Jahr freuen kannst und wie du an Tickets kommst.