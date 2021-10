Kulmbach vor 35 Minuten

Verkehr

Wo die Kreuzung zur Gefahr wird

Kaum ein Streckenabschnitt taucht in den Unfallstatistiken so oft auf wie die Überquerung der B303 bei Wirsberg. Hier hat sich einiges getan. Andere neuralgische Punkte bleiben hingegen ein Risiko. Wir geben einen Überblick, wo es am häufigsten kracht.