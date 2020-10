Lockdown in der Gastronomie - zum zweiten Mal in diesem Jahr mssen die Gaststtten ihre Gste aussperren, Essen gibt's nur zum Abholen oder im Lieferservice. Fr viele kleine und groe Betriebe geht es inzwischen ums berleben, sagt Stephan Ertl, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststttenverbands. "Es geht um viele Arbeitspltze und fr viele an die Substanz. Es stellt sich fr immer mehr Gastronomen die Frage: Knnen wir diese Zeit berbrcken?"