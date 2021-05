Es ist ein finanzieller Kraftakt, vor dem der TC Weiß-Blau Thurnau steht. Der Tennisclub hat (wie berichtet) den Bau einer eigenen Tennishalle im Visier, weil der Mietvertrag für die Halle in der Bürgermeister-Kleinlein-Straße, die bis dato das Winterquartier war, ausgelaufen ist. Verwirklichen will sich der Verein den Traum auf einem Grundstück, das sich gegenüber der Tennisanlage in der Schorrmühlstraße befindet. Auf einem Areal, das die Marktgemeinde schon gekauft hat und in Erbpacht an die Tennisfreunde vergeben will.

Fast 900 000 Euro

Auf 890 000 Euro werden die Kosten für den Neubau geschätzt. Auch wenn der Verein mit einem hohen Zuschuss des Landessportverbands rechnen kann, so muss er doch rund eine halbe Million Euro selbst aufbringen. "Für uns ist das eine gewaltige Summe", sagt stellvertretende Vorsitzende Hannah Zenk. Es sei ein Betrag, den der Verein nicht allein stemmen könne.

Viele machen mit

Der Tennisclub hofft darauf, dass viele Firmen wie auch Bürger das Vorhaben unterstützen. Nach einem bereits erfolgten Aufruf hätten etliche Unternehmen aus Thurnau und Umgebung eine finanzielle Hilfe gewährt beziehungsweise Sachspenden für das Bauvorhaben versprochen. Rund 10 000 Euro seien zusammengekommen, sagt Hannah Zenk, die sich im Namen der Sportler bedankt.

Der Spendenlauf

In ihrem Bemühen, Gelder zu akquirieren, lassen die Thurnauer nicht nach. So ist vom 29. Mai bis 12. Juni ein Spendenlauf geplant. Über die App "Thurnau Läuft!" können sich Unterstützer für den Lauf anmelden. Für jeden zurückgelegten Kilometer wird von den Firmen AIT (Kasendorf) und PDR (Thurnau) ein Euro gezahlt. Bis zum Gesamtbetrag von 6370 Euro. Warum diese Summe anvisiert wird? "Das hat symbolischen Charakter. Es ist die Entfernung zwischen Thurnau und dem größten Tennisstadion der Welt, dem Arthur Ashe Stadium in New York", sagt Sandra Roßmerkel, die wie Hannah Zenk zur TC-Führungsriege gehört. Wer mitmachen möchte, muss sich die kostenlose App auf sein Smartphone laden und im genannten Zeitraum seine Laufstrecken tracken. "Jeder Euro hilft", sagt Hannah Zenk, nach deren Worten neben dem Lauf auch ein allgemeiner Spendenaufruf an die Bevölkerung erfolgen wird.

Firmen wollen helfen

Einige Hunderttausend Euro wird der TC Blau-Weiß am Ende selbst aufbringen müssen. Wie der Verein die finanzielle Belastung stemmen will? Wie Vorsitzender Heiko Ellner-Schuberth mitteilt, soll ein langfristiger Kredit auch durch die Einnahmen getilgt werden, die über die Buchung von Plätzen in der neuen Halle eingehen. Wie Hannah Zenk ausführt, haben zudem Firmen ihre Bereitschaft signalisiert, vor und in der Halle mit bezahlter Werbung einen Beitrag zu leisten. Einem Unternehmer danken die Tennisfreunde schon jetzt besonders: dem Thurnauer Hans Schwender, der das Projekt nicht nur finanziell unterstützt, sondern von Beginn an auch in die Planungen involviert gewesen sei und den Verein beraten habe, so Zenk.

Erster Aufschlag im Herbst 2022?

Wann der erste Ballwechsel in der neuen Halle erfolgt? Das hängt von vielen Faktoren ab, vor allem auch davon, wie schnell das Genehmigungsverfahren über die Bühne geht. Laut Sandra Roßmerkel ("Wir arbeiten auch an einem Plan B, sollte sich der Neubau doch nicht realisieren lassen") sollen die ersten Trainingseinheiten spätestens zu Beginn der Wintersaison im Oktober 2022 an der Schorrmühlstraße stattfinden.

Wer den Traum von der Tennishalle finanziell unterstützen will, kann das mit einer Spende über Paypal an info@tennis-thurnau.de oder per Überweisung auf das Konto bei der Raiffeisenbank Thurnauer Land unter IBAN DE95 7706 9739 0100 0213 42; Empfänger: TC Weiß-Blau Thurnau; Verwendungszweck: "SpendeHalle"; mit Angabe eigener IBAN.