Jede Gemeinde im Landkreis Kulmbach will etwas fr ihre Jugendlichen bieten, auch die Stadt Kulmbach . Aber was genau wnschen sich die jungen Leute? Was brauchen sie? Das wissen sie selbst besser als jeder Stadtrat und jeder Brgermeister. Deshalb gibt es seit 2014 die Zukunftswerksttten, ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreisjugendarbeit und des Kreisjugendrings Kulmbach . Daraus sind in Stadtsteinach und Mainleus Jugendparlamente entstanden, die schon viele Ideen verwirklichen konnten.