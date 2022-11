Brand im Naturkostladen Unger : Feuerwehren aus dem Kreis Kulmbach waren im Einsatz

: aus dem waren im Einsatz Anfang Oktober 2022: Lebensmittelgeschäft in Veitlahm wurde überfallen

Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Raubüberfall und dem Brand? Polizei Kulmbach äußert sich

In einem Biomarkt in Veitlahm, einem Gemeindeteil des Marktes Mainleus im Landkreis Kulmbach, hat es gebrannt. Doch es ist nicht der erste Vorfall, der sich im Naturkostladen Unger im Oktober 2022 ereignete.

Veitlahm: Bioladen Naturkost Unger wurde ausgeraubt - drei Wochen später brennt es

Am 6. Oktober 2022 ereignete sich ein Raubüberfall im Naturkostladen Unger in Veitlahm (Gemeinde Mainleus) im Kreis Kulmbach, berichtete die Polizei Oberfranken. Ein Mann habe die Ladeninhaberin mit einer Pistole bedroht und Bargeld aus der Kasse gestohlen. Am 29. Oktober 2022 sei es nun zu einem zweiten Vorfall im Bioladen gekommen: Im Lebensmittelgeschäft habe es gebrannt, so ein Sprecher der Feuerwehr im Gespräch mit inFranken.de.

Gegen 18 Uhr seien etwa 60 Einsatzkräfte der Wehren Kulmbach, Mainleus, Veitlahm, Wernstein und Rothwind ausgerückt. Glücklicherweise sei keine Person mehr im Gebäude gewesen und die vorsorglich mitgebrachte Drehleiter "kam nicht zum Einsatz". Gegen 20 Uhr habe der Einsatz beendet werden können.

Die Polizei Kulmbach vermute derzeit, dass das Feuer durch eine "technische Ursache" ausgelöst worden sei: "Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat", äußert sich die Polizei gegenüber inFranken.de.

Der Schaden, der bei dem Brand im Biomarkt in Veitlahm im Kreis Kulmbach entstanden ist, belaufe sich auf einen "unteren fünfstelligen Bereich", vermutlich unter 50.000 Euro. Die Polizei Kulmbach gehe nicht von einem Zusammenhang zwischen dem Raubüberfall und dem Brand im Naturkostladen Unger aus: "Das liegt nicht nahe."

