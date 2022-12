Untersteinach vor 1 Stunde

Spende

Spielzeugbasar spendet - Anteil von Verkaufserlös geht an Kinder-Wohngruppen

Ein Teil der Einnahmen des Spielzeugbasars, der am 19. November 2022 in Untersteinach stattfand, wurde an Kinder-Wohngruppen gespendet, berichtet die Pressestelle des Diakonie Verbunds Kulmbach.