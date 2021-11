Kulmbach vor 29 Minuten

Schutz

Umstrittener Piks

Sollen Kinder unter 12 gegen Covid-19 geimpft werden? Die Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin will dem US-Vorbild folgen und sagt "yes". Kinderarzt Patrick Muzzolini hingegen hegt Zweifel an einer pauschalen Freigabe von Vakzinen.