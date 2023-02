Tierheim Kulmbach: Hündin Sulti findet kein Zuhause

"Fühlt sich nicht mehr so wohl hier "

" Wurde von Vorbesitzerin nicht artgerecht gehalten

Zwei Jahre ist das Kangal-Weibchen Sulti bereits im Tierheim Kulmbach und findet keinen neuen Besitzer. Ihre alte Besitzerin habe sie nicht artgerecht gehalten, sodass Sulti sogar auf Garagendächern hausen musste, berichtet Angelika Enzmann, Mitarbeiterin im Tierheim Kulmbach. Man habe sie aus dem schlechten Zuhause befreit und seitdem sei sie in Kulmbach.

Tierheim Kulmbach: Zahllose Vermittlungsversuche für Hündin gescheitert

"Hat denn keiner mehr ein Herz für unsere Sulti? Die Hoffnung, sie bald für immer in ein schönes Zuhause zu vermitteln, war groß", erklären das Tierheim Kulmbach. Sie war schon im Fernsehen, zweimal im Radio und "unzählige Male" in der Zeitung und auf Facebook vorgestellt worden, ein neuer Besitzer konnte bis jetzt trotzdem nicht gefunden werden.

"Ich habe ihr letztes Jahr versprochen, dass wir einen Platz für sie finden. Dass sich jetzt immer noch niemand gemeldet hat, ist frustrierend und man merkt, dass Sulti sich hier nicht mehr so wohlfühlt", bedauert Angelika Enzmann. Sie wünscht sich, dass die neunjährige Hündin schnellstmöglich ein Zuhause findet, denn "die Uhr der Zeit läuft für sie". Sulti sei zwar nicht sehr verträglich mit Hunden, die sie nicht aus dem Tierheim kennt, dafür habe sie einen guten Draht zu Menschen und sei durch ihr Alter auch schon sehr ruhig geworden.

Die Vierbeinerin habe sogar einige Personen, die mit ihr zur Abwechslung Gassi gehen, aber sie können das Tier leider nicht nehmen: "Da liegt eine Allergie vor. Beim Gassigehen ist das nicht weiter schlimm, aber es ist nicht möglich, das Tier für immer aufzunehmen." Bei Interesse an Hündin Sulti solle man sich an das Tierheim Kulmbach entweder telefonisch (09221 91288) oder per Mail (info@kulmbacher-tierheim.de) wenden.