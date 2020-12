Das Thurnauer Unternehmen bionero hat den Branchen Award 2020 des Handelsverbands Heimwerken Bauen Garten (BHB) gewonnen und ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 nominiert. Bionero hat es bei der Auszeichnung in der Kategorie "Unternehmertum & Pioniergeist" durchgesetzt.

"Wir sind stolz und glücklich, den Branchen Award gewonnen zu haben", sagt Geschäftsführer Uwe Saßmannshausen, der sich auch über die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis freut. Ausgezeichnet werden dort Unternehmen, die mit innovativen Produkten hohe ökologische Standards setzen.

Seit 2018 in Thurnau

Die Firma bionero produziert seit 2018 am Standort Thurnau aus hochwirksamen organischen Stoffen fruchtbare Schwarzerde. Aus Pferdemist wird Pflanzenkohle hergestellt, die - mit Humus und Kompost vermischt - zur "Wundererde" wird. Eine Innovation, die der Handelsverband gewürdigt hat. Erworben werden können die Produkte bundesweit in verschiedenen Baumärkten oder direkt in der Industriestraße in Thurnau.

Bürgermeister ist stolz

Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) gratulierte Uwe Saßmannshausen und seinem Sohn Aaron zur "herausragenden Auszeichnung". "Ein in Thurnau gegründetes Start-up, welches eine Auszeichnung nach der anderen einfährt, stärkt unseren Standort ganz besonders", so Bernreuther.