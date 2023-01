Ab sofort können rund 170 weitere Haushalte in Thurnau (Kreis Kulmbach) schneller im Internet surfen. Das hat die Telekom in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Das maximale Tempo steige beim Herunterladen demnach auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Insgesamt könnten jetzt rund 1180 Haushalte die schnelleren Anschlüsse nutzen. Beim Heraufladen stünden den Haushalten 40 Mbit/s statt 10 Mbit/s bei einem herkömmlichen VDSL-Anschluss zur Verfügung, heißt es.

Dafür habe die Telekom in Markt Thurnau "neue Systemtechnik in einem grauen Kasten am Straßenrand eingebaut". Das sorge für höhere Bandbreiten. Die neuen Anschlüsse könnten nun bei der Telekom gebucht werden, heißt es in der Mitteilung. Um zu prüfen, ob man selbst zu den Haushalten mit der höheren Maximalgeschwindigkeit gehört, kann die Verfügbarkeitsprüfung auf der Homepage der Telekom genutzt werden.