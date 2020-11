Viola Topf und Nina Ruckdschel haben in diesem Jahr viele stressige Arbeitstage erlebt. Tage, an denen sie zig berstunden geschoben haben, an denen nicht um 17 Uhr, sondern erst nach 22 Uhr Feierabend war. Topf und Ruckdschel gehren zum Contact-Tracing-Team des Gesundheitsamtes , das dem Corona-Virus auf der Spur ist. Ihre Aufgaben: positiv auf Covid19 getestete Personen und deren Kontaktpersonen kontaktieren, sich um die Nachverfolgung kmmern, bei der berwachung der Quarantne mitarbeiten.