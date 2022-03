So hatten sich das Marc Benker und seine Begleiter nicht vorgestellt: Kurz vor Breslau fährt ein 40-Tonner in den Marktschorgaster Hilfskonvoi, bestehend aus vier Transportern plus Anhängern. Die geplante Weiterfahrt zum Übergabepunkt an der polnischen Grenze verschiebt sich um mehr als fünf Stunden.