Die Ermittlungen ziehen sich länger hin als erwartet: Noch immer ist nicht restlos geklärt, warum vor in der Nacht zum 3. Oktober ein Auto im See des Naherholungsgebiets Oberauhof gelandet ist. Der mysteriöse Unfall hatte an jenem Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Der Seat wurde aus dem Badesee geborgen, doch vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Fahrer rechtzeitig aus dem Wagen hatte retten können.

Wer damals am Steuer gesessen hat, diese Frage ist noch immer ungeklärt. Es gibt in dem Fall noch nichts Neues, so Pressesprecher Matthias Potzel vom Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage der Bayerischen Rundschau. Die Halterin ist zwar bekannt, doch hatte sie den Wagen als gestohlen gemeldet. Ebenso unklar ist, wie der Seat überhaupt ins Wasser gekommen ist.

Fest steht nur, dass er zuvor gegen einen kleinen Baum gekracht ist. Darauf deuteten die Schäden an der Front sowie Spuren nahe der Kieswäsch hin. Die Auswertung der gesicherten Spuren durch die Fachstellen der Kriminalpolizei steht allerdings noch aus, so Matthias Potzel.