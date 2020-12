Es ist ein dicker Packen Gutscheine, den Stephan Ertl, der Vorsitzende des Kreisverbands des Hotel- und Gaststättenverbandes, gestern an Frank Wilzok, den Personalratsvorsitzenden am Klinikum, überreichte. 1700 Gutscheine im Wert von je 30 Euro, die zum Jahresende als kleines Dankeschön an die Klinikum-Mitarbeiter gehen. 51 000 Euro hat das Klinikum investiert. Geld, das der in der Corona-Krise arg gebeutelten heimischen Gastronomie zugute kommt

In 70 Betrieben einzulösen

Stephan Ertl spricht von einer tollen Aktion, zu der Frank Wilzok den Anstoß gegeben habe. Das Landratsamt habe die Initiative daraufhin gemeinsam mit dem Gaststättenverband umgesetzt.

Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist, kann im Hotel Ertl Gutscheine erwerben, die in jedem der rund 70 dem Verband angeschlossenen Betriebe eingelöst werden können. "Der Verzehrgutschein ist eine Möglichkeit, Umsatz zu generieren", sagt Ertl, nach dessen Worten der Beschenkte selbst bestimmen kann, ob er in der Eisdiele, in eine Dorfwirtschaft oder ins Zwei-Sterne-Restaurant geht.

Firmen machen mit

Dem Beispiel des Klinikums sind das Landratsamt und weitere Firmen gefolgt, auch viele Privatpersonen haben schon Gutscheine erworben - bis dato im Gesamtwert von fast 70 000 Euro. Wie Ertl betont, geht das Geld 1:1 an die Betriebe, die die Beschenkten aufsuchen.

Frank Wilzok ist froh, dass die Aktion so gut angelaufen ist. Wie der Personalratsvorsitzende mitteilt, hatte der Klinikum-Zweckverband nach einer Möglichkeit gesucht, wie man den Mitarbeitern eine vorweihnachtliche Freude bereiten kann, nachdem 2020 Corona-bedingt sowohl der Bierfest-Besuch als auch die Betriebsfeier ausgefallen sind. "Ich bin den Zweckverbandsvorsitzenden Landrat Klaus Peter Söllner und OB Ingo Lehmann sowie Klinikum-Geschäftsführerin Brigitte Angermann dafür sehr dankbar. Ich habe gleich an die heimische Gastronomie gedacht, Stephan Ertl kontaktiert und gefragt, ob so was umsetzbar ist."

Ertl dankt dem Landratsamt

Es war umsetzbar. Wie Ertl mitteilt, ist der Vorschlag auch bei der Tourismusbeauftragten am Landratsamt, Cornelia Krueger, gleich auf Zustimmung gestoßen. Das Kulmbacher Landratsamt, das die Aktion zusammen mit dem Gastronomieverband durchführt, habe sich um den Druck der Gutscheine und die Werbung gekümmert.