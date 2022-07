Am Samstagvormittag wurde nach zweijähriger Zwangspause die Kulmbacher Bierwoche eröffnet. Da neben dem bayerischen Ministerpräsidenten auch zahlreiche weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Prominenz ihr Stelldichein gaben, gab es bereits zu Beginn der 5. Kulmbacher Jahreszeit viel zu tun für die Ordnungshüter. Während der Auftakt vor dem Rathaus und der Bieranstich störungsfrei verliefen, mussten bereits am frühen Nachmittag einige Besucher aufgrund exzessiven Festbiergenusses des Geländes verwiesen werden. Wesentlich ereignisreicher ging es dann nach Einbruch der Dunkelheit zu.

Zunächst kam es am frühen Abend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen vor dem Bahnhof. Der gebrochene Arm eines jungen Mannes war das Resultat dieser Auseinandersetzung. Kurze Zeit später gerieten ein Mann und eine Frau in einen lautstarken Beziehungsstreit. Da der Mann sowohl gegen seine Frau als auch die Beamten der Bundespolizei vorging, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Gegen die polizeiliche Maßnahmen leistete der Mann Widerstand. Er muss sich nun für mehrere Straftaten verantworten. Insgesamt vier Personen mussten in Gewahrsam genommen werden und verbrachten den restlichen Abend in der Arrestzelle. Sie konnten aufgrund ihrer übermäßigen Alkoholisierung entweder nicht mehr selbständig den Heimweg antreten oder leisteten ausgesprochenen Platzverweisen oder anderen polizeilichen Maßnahmen keine Folge.

Nach Schließung des Bierzeltes fanden sich weit über 1500 Feierwütige in der Oberen Stadt ein. Polizei und Sicherheitsdienst mussten bis in die frühen Morgenstunden starke Präsenz zeigen, um Auseinandersetzungen zwischen den letzten, hartgesottenen Festbesuchern zu verhindern. Ein junger Mann warf vor den Augen einer Streifenbesatzung ein Cocktailglas auf die Windschutzscheibe eines geparkten Fahrzeugs. Er wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt. Trotz zahlreicher Einsätze für die Polizei handelte es sich in Anbetracht der Besucherzahl insgesamt um einen "durchschnittlichen" Bierfestauftakt.