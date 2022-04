Kulmbach vor 33 Minuten

Krieg

Russe will Kunstwerke für ukrainische Flüchtlinge versteigern

Werke des russischen Künstlers Fedor, der in seiner Heimat mit einem offenen Protest sein Leben riskiert, sind in Kulmbach zu sehen. Um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen, möchte er sie verkaufen und den Erlös an ukrainische Flüchtlinge spenden.