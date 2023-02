Aufgrund der glatten Fahrbahn ist ein 50-Jähriger in einen Straßengraben gerutscht, als dieser gerade mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 24 zwischen Wartenfels und Zettliz unterwegs war.

Fast zeitgleich fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto von Feldbuch in Richtung Grafendobrach. Als dieser an der Einmündung zur Kreisstraße 9 anhalten wollte, glitt sein Auto über die Straße und im Anschluss den dortigen Abhang hinunter. Der Mann blieb mit seinem Auto in der Wiese liegen. Die Unfälle ereigneten sich Montagmorgen (13. Februar 2023), berichtet die Polizei Stadtsteinach.

Autofahrer bleiben bei Glätteunfällen im Kreis Kulmbach unverletzt - hoher Sachschaden

Beide Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Nach derzeitigem Stand sind die Autofahrer körperlich unversehrt.

Der Gesamtsachschaden ist dennoch erheblich: Dieser wird von der Polizei Stadtsteinach auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Symbolbild/Marcel Kusch, dpa