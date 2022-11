Presseck: Übung der Bergwacht Kulmbach-Obermain wird zu echtem Einsatz

Die Steinachklamm bei Presseck (Landkreis Kulmbach) ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer. Am Samstag (5. November 2022) führte die Bergwacht Kulmbach-Obermain dort eine Sicherungs- und Abseilübung am Felsen durch - die sich mit einem Mal in einen wirklichen Bergrettungseinsatz verwandelte.

Presseck: Bergwacht Kulmbach-Obermain wird während Übung zu Rettungseinsatz gerufen

Am Wochenende war die Bergwacht Kulmbach-Obermain in der Steinachklamm in Presseck unterwegs, um eine Übung durchzuführen. Während die Rettungskräfte am Felsen zugange waren, seien sie darüber informiert worden, "dass sich am gegenüberliegenden Felsen eine Person am Fuß verletzt hatte". Innerhalb weniger Minuten sei es den Einsatzkräften gelungen, den Verletzten zu versorgen, so die Bergwacht.

Mithilfe einer Gebirgstrage transportierte die Bergwacht den Patienten unter Seilsicherung den schmalen Wanderweg bis zur befestigten Straße herunter. Dort sei er einem Rettungswagen übergeben worden, der ihn in eine Klinik gefahren habe.

Die Bergwacht Kulmbach-Obermain ist neben dem Landkreis Kulmbach, in dem der Rettungseinsatz nahe Presseck stattgefunden hat, auch für die Landkreise Lichtenfels, Kronach und Coburg zuständig. Ein weiteres Einsatzgebiet ist zudem der Landkreis Bayreuth nördlich der Bundesstraße B22 von der Stadtgrenze Bayreuth bis Hollfeld.

