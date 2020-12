Polizei Kulmbach: Auf "Heiligen Frühschoppen" vorbereitet

Seit einer Woche gilt eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. In Kulmbach müssen die Bürger in den Straßen rund um die Fußgängerzone Mund-Nasen-Schutz tragen. Doch halten sich alle an die Vorgaben? Gibt es viele Verweigerer? Wir haben mit dem stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach , Klaus-Peter Lang, über Kontrollen und Corona-Partys gesprochen.