"Auf dem regionalen Arbeitsmarkt sehen wir in diesem Monat ein historisches Novum", betont Sebastian Peine, der Chef der Arbeitsagentur Bayreuth-Hof. "Erstmals gab es im Agenturbezirk mit 8899 Stellenangeboten mehr Stellen als arbeitslose Personen. Mit 8674 ist auch die Zahl der Arbeitslosen für einen April eine historisch niedrige. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren gab es im April in der Region mehr als 24.300 Arbeitslose."

Die aktuelle positive Entwicklung ist, wie aus dem April-Bericht der Arbeitsagentur hervorgeht, bei allen Personengruppen spürbar. Besonders erfreulich ist die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr bei den jüngeren Arbeitslosen zwischen 15 und 25 Jahren, aber auch bei den Langzeitarbeitslosen hält der positive Trend an. "Aktuell haben sich weder der Krieg in der Ukraine noch anhaltende Lieferengpässe oder hohe Rohstoff- und Energiepreise in den aktuellen Arbeitsmarktzahlen niedergeschlagen", erklärt Peine weiter.

Große Herausforderungen

Dennoch stellt die aktuelle Situation den Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen. Trotz der guten Arbeitsmarktbilanz profitieren nicht alle Bewerber gleichermaßen, häufig stimmen deren Qualifikationen nicht mit den im Stellenangebot geforderten Kenntnissen überein. Von den 8899 gemeldeten Arbeitsplätzen sind 4811 (54 Prozent) für Fachkräfte ausgeschrieben. Dem gegenüber stehen 2655 qualifizierte Fachkräfte, die bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind. Somit kommen hier 55 Bewerberinnen und Bewerber auf 100 Stellen. Anders sieht es im Helferbereich aus: Hier sind 204 arbeitslose Personen je 100 Stellen gemeldet.

Auch nach Berufsgruppen betrachtet sind die Chancen auf eine neue Stelle unterschiedlich: Während bei Mechatronik-, Energie- und Elektroberufen, medizinischen Gesundheitsberufen oder auch Berufen im Bereich Bauplanung, Architektur und Vermessung kaum mehr als 20 Arbeitslose 100 Stellenangeboten gegenüberstehen, kommen rechnerisch bei den Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufen, die auch typische Berufe für Quereinsteiger sind, 1423 Arbeitslose auf 100 Stellen. Agenturleiter Sebastian Peine: "Neben der Qualifizierung von arbeitslosen Menschen ist es daher von immenser Bedeutung, auch alle Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben optimal zu nutzen und zu fördern. Die Agentur für Arbeit unterstützt eine Vielzahl an Qualifizierungen und Weiterbildungen für Beschäftigte, wie zum Beispiel Ausbildungen im Pflegebereich, in handwerklichen oder in kaufmännischen Berufen. Zudem fördern wir Anpassungsqualifizierungen und Vorbereitungslehrgänge auf Externen-Prüfungen".

Lage im Raum Kulmbach

Zur Situation vor Ort: Wie im ganzen Agenturbezirk ist auch im Landkreis Kulmbach die Arbeitslosenzahl gesunken. Sie liegt aktuell bei 1269 Erwerbslosen. Im Monat zuvor waren noch 1326 Arbeitslose gemeldet, und im April 2021 standen gar noch 1582 Personen ohne Beschäftigung da. Das ist ein Rückgang innerhalb eines Jahres um fast 20 Prozent. Entsprechend sank auch die Arbeitslosenquote auf jetzt 3,1 Prozent (vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent).

Die Zahl der offenen Stellen ist jetzt im April 2022 auf 1402 gestiegen und liegt damit über der Zahl der arbeitslosen Personen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich laut Agentur "sehr aufnahmefähig".