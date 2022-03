Seit der Lockerung der Corona-Regeln Anfang März dürfen auch Clubs und Diskotheken in Bayern wieder öffnen. Das hatte am Wochenende im Landkreis Kulmbach zahlreiche Polizeieinsätze zur Folge.

Am Sonntagmorgen (20. März 2022) musste die Polizei kurz nach Mitternacht in der Diskothek "Schwingen" in Neudrossenfeld einen Streit schlichten, der bei der Kontrolle von "Muttizetteln" aufgekommen war. Drei 19-Jährige waren mit dem Eingreifen der Sicherheitskräfte nicht einverstanden. Erst als die Polizei hinzugerufen wurde und mit den Besuchern sprach, beruhigten sie sich wieder. Gegen 2.30 Uhr mussten die Beamten zudem den Rettungsdienst unterstützen: Eine 17-Jährige war so stark betrunken, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

25-Jähriger tritt Polizist gegen den Kopf

Eine Stunde später rückten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Kulmbach und benachbarter Dienststellen an, da ein 25-Jähriger in der Disco randalierte. Der Besucher hatte zunächst einen anderen jungen Mann im Lokal und anschließend auch eine 17-Jährige verletzt. Auch die einschreitenden Sicherheitskräfte wurden angegriffen. Die herbeigerufenen Polizeikräfte konnten den Mann fixieren und fesseln. Dabei trat er einem der Beamten gezielt gegen den Kopf, sodass der Polizist anschließend im Klinikum behandelt werden und seinen Dienst beenden musste.

Die verletzte 17-Jährige musste sich im Laufe des Sonntags ebenfalls im Krankenhaus behandeln lassen, da sie über Übelkeit und Kopfschmerzen klagte. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurden die Schuhe des Beschuldigten sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Anschließend wurde der 25-Jährige ins Bayreuther Bezirkskrankenhaus eingeliefert, da er laut der Polizei weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte. Er muss sich wegen Körperverletzung, Widerstand und des Angriffs auf Polizeibeamte vor Gericht verantworten.

Ein 19-jähriger Partygast berichtete der Polizei zudem, dass während des laufenden Einsatzes ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsausparken gegen ein anderes Fahrzeug stieß, das ebenfalls auf dem Parkplatz der Disco geparkt war. Der Fahrer sei danach jedoch einfach davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Zeuge aber das Kennzeichen erkennen konnte, ermittelt die Polizei bereits wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Vorschaubild: © ninocare/pixabay.com (Symbolfoto)