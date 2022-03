Live-Club, Ludwig & Co.: Bamberger Clubs haben wieder geöffnet. In Bamberg darf nach wochenlanger Pause endlich wieder getanzt werden. Der Live-Club in der Sandstraße schloss am Freitag (4. März 2022) wieder seine Tore auf. Nachdem zuletzt am 22. November 2021 der letzte bekannte “Schwof“ stattgefunden hat, können die Gäste ab sofort wieder die Tanzfläche des bekannten Clubs betreten. Vor Ort gilt die 2G-plus-Regel: Der Zutritt ist nur Geimpften und Genesenen mit zusätzlichem Testnachweis oder Booster-Status erlaubt. Die Maskenpflicht hingegen entfällt im Innenbereich.

Die Live-Club-Betreiber haben der Club-Wiederöffnung seit Tagen entgegengefiebert. “Nun ist es offiziell, ab Freitag dürfen wir wieder öffnen“, schrieb die Bamberger Diskothek am Mittwoch (02. März 2022) auf ihrer Facebook-Seite. Auch dort weisen die Verantwortlichen auf die Einlass-Voraussetzungen in Bezug auf 2G plus hin: “Bei geboosteten Personen wird kein zusätzlicher Test benötigt, aber ihr dürft natürlich trotzdem gerne einen machen“, so der Club weiter. Innerhalb des Clubs ist, nach den neuen Regelungen, die Maskenpflicht indes aufgehoben.

"Nun ist es offiziell": Bamberger Live-Club seit November erstmals wieder geöffnet

Gegenüber der Diskothek gibt es eine Teststation für Nachtschwärmer, die sich noch testen lassen müssen. Chantal und Laura, beide Tierarzthelferinnen, arbeiten dort nebenher. “Heute war schon einiges los, aber viele sind ja schon geboostert“, berichten die beiden am Freitagabend. Wer sich testen lassen will, muss vorher ein Formular ausfüllen. Nach rund 15 Minuten ist das Testergebnis dann auf dem eigenen Mobiltelefon einsehbar. Geöffnet hat die Teststation dem Live-Club zufolge am Freitag und Samstag von 19 bis 1 Uhr und am Montag von 20 bis 0 Uhr.

Vorerst geöffnet hat die Diskothek immer freitags, samstags und montags zum bekannten “Schwof“. “Gebt uns ein paar Tage Zeit. Bis Mitte nächster Woche haben wir dann unser Monatsprogramm März für euch parat“, kündigt die Diskothek in einem Facebook-Post an.

“Endlich geht es wieder los. Wir freuen uns schon auf den Schwof am Montag“, berichten zwei 24-jährige Studierende der Universität Bamberg.

Lange Schlange vor dem Ludwig - Club hält "Partyeskalation" für "unausweichlich"

Vor dem Ludwig in der Bamberger Franz-Ludwig-Straße bildete sich teilweise eine viele Meter lange Menschenschlange vor dem Eingang. Auch für den Samstagabend (5. März 2022) rechnet der Club mit einem vollen Haus.

"Die Partyeskalation ist heute Abend unausweichlich", schreiben die Ludwig-Inhaber am Samstagnachmittag auf ihrer Facebook-Seite. "Wir starten heute Abend endlich wieder den legendären Mädelsabend in eurem Partywohnzimmer!", heißt es in dem Post weiter. "Es bleibt keine Kehle trocken und kein Körper unbewegt, lasst euch von satten Beats und ausgelassener Stimmung treiben. Ihr habt es euch nach so langer Pause verdient."