Einen umfassenden Sachstandsbericht zum Kampf gegen die Corona-Pandemie im Landkreis Kulmbach erstattete Oliver Hempfling in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Dabei verhehlte der zuständige Abteilungsleiter nicht, dass der Infektionsausbruch Anfang September die Mitarbeiter im Gesundheitsamt in Atem gehalten und sie in Dauerstress versetzt habe.

Weil sich bei einer privaten Feier mehrere Menschen angesteckt hatten, sei der Inzidenzwert damals schnell über die kritische Marke gestiegen. Aufgrund zahlreicher Tests und der Einhaltung der Schutzbestimmungen sei die Situation im Landkreis Kulmbach derzeit aber wieder unter Kontrolle und der Inzidenzwert auf einem konstant niedrigen Niveau.

Bis in die Nacht hinein

"Unsere Maßnahmen für den Infektionsschutz haben sich ausgezahlt", sagte Hempfling. Dennoch gehe der Kampf gegen das Virus weiter. Das Gesundheitsamt sei nach wie vor akribisch bemüht, alle möglichen Kontaktpersonen möglichst schnell zu ermitteln.

Landrat Klaus Peter Söllner sprach von einer starken Belastung der Mitarbeiter im Gesundheitsamt. Sie würden auch am Wochenende arbeiten, nicht selten bis spät in die Nacht.

Wenn die Einsicht fehlt ...

Was die Gesamtsituation erschwere, ist laut Landrat das Verhalten einzelner Betroffener, "denn nicht jede Kontaktperson hat die Einsicht, sofort daheim zu bleiben, um die Infektionskette zu unterbrechen" - oder anders ausgedrückt: "Die Quarantäne wird nicht immer klaglos hingenommen."

Die Testkapazitäten sind Söllner zufolge stark erhöht worden. An der Abstrichstelle seien allein seit dem 13. September bislang 1559 Personen getestet worden, seit der Inbetriebnahme seien es insgesamt 2429 Tests gewesen. Inzwischen stehe für die Anmeldung auch ein hauseigenes Online-Portal zur Verfügung, und es sei auch eine zweite Teststrecke in Betrieb genommen worden. Dafür suche das Landratsamt noch Personal.

Klar sei aber auch, wie Regierungsdirektor Oliver Hempfling feststellte: "Sollte die Zahl der Infektionen im Landkreis wieder steigen und die kritische Schwelle überschreiten, dann wird vermutlich ein härteres Vorgehen als vor drei Wochen nötig sein."

Aktuell 14 Infizierte

Unterdessen ist am Dienstag ein weiterer positiver Coronavirus-Fall im Landkreis Kulmbach bestätigt worden. Die Anzahl der aktuell im Landkreis infizierten Personen liegt demnach bei 14. Von diesen Fällen fallen neun in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis beträgt 12,53. Einschließlich der aktuell infizierten Personen befinden sich derzeit 219 Landkreisbürger in Quarantäne.