Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer war am Mittwoch (01. September 2021) gegen 13.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Stadtsteinach in Richtung Triebenreuth im Kreis Kulmbach mit seinem Mulden-Lkw unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen war die Mulde während der Fahrt komplett ausgefahren. Als der 64-Jährige unter der neuen Brücke der Stadtsteinacher Ortsumgehung durchfahren wollte, blieb er deshalb an der Brücke hängen.

Weil die ausgefahrene Mulde an der Brücke hängen blieb, hob sich plötzlich das Fahrerhaus an und krachte von unten gegen die Brücke. Hierdurch wurde das Dach dessen fast bis zum Lenkrad eingedrückt. Ersthelfer befreiten den 64-Jährigen aus dem Führerhaus. Er kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, so die Polizeiinspektion Stadtsteinach in einer Pressemitteilung. Der Schaden wird auf insgesamt 150.000 Euro geschätzt. Er kann nach Begutachtung der Brücke durch einen Statiker aber noch steigen.