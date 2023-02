Am Sonntag, 19.02.23, gegen ca. 19.55 Uhr ereignete sich auf der Saalfelder Str. in Kulmbach ein folgenreicher Verkehrsunfall. Dies teilt die Polizei am Montag mit.

Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet kam mit seinem PKW auf gerader Strecke in Fahrrichtung Kronach nach der Unterführung der B289 auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er gegen das Auto eines 22-jährigen Kulmbachers. Dieser wartete in entgegengesetzter Richtung verkehrsbedingt an der dortigen Ampel. Der PKW wurde auf einen dahinter stehenden, ebenfalls wartenden PKW geschoben.

Der Unfallverursacher stand unter erheblichen Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Zur Erlangung eines gerichtsverwertbaren Ergebnisses wurde im Klinikum Kulmbach eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel, wurden sichergestellt.

Durch den Verkehrsunfall wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Feuerwehr war zur Unterstützung der Absperrung mit vor Ort.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald (NEWS5)