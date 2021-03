Corona-Lage am Kulmbacher Klinikum spitzt sich dramatisch zu - jüngster Patient ist erst 22

Immerhin: Eine leichte Entspannung macht sich laut Angermann unter den älteren Menschen breit. Offensichtlich sei dies auf das Impfen zurückzuführen.

Und da hat der Landkreis Kulmbach ein Impfmobil an den Start geschickt. Dieses wurde innerhalb von einer Woche von der Firma Fahrzeugbau Hofmann umgerüstet und mit neuester Technik ausgestattet. Bereits einmal war es im Einsatz: Es bringt den Impfstoff direkt zu den Menschen, die nicht mehr so mobil sind, dass sie das Impfzentrum aufsuchen können. In Thur­nau wurden bereits zehn Senioren geimpft. In der nächsten Woche wird das Impfmobil im Stadtsteinacher Oberland unterwegs sein, kündigte Landrat Klaus Peter Söllner an.

Jeder Zehnte ist schon geimpft

Der Landkreis Kulmbach liegt in Sachen Impfung deutlich über dem Landesdurchschnitt: 10,1 Prozent der Landkreisbürger haben bereits die erste Dosis erhalten, fünf Prozent auch die zweite. Bayernweit liegt der Durchschnitt bei 7,7 Prozent. Zwei Mal pro Woche erhält der Landkreis Impfstoff-Nachschub. Je nach Verfügbarkeit kommen etwa 400 Dosen an. Einmal hat der Landkreis zusätzliche 1000 Dosen Astrazeneca-Impfstoff erhalten, jetzt sind ebenfalls 1000 Dosen von Biontech/Pfizer angekündigt.

Landrat Klaus Peter Söllner machte keinen Hehl daraus, dass die Zahlen in Kulmbach weiter angespannt sind. Jeder positiv getestete Bürger stecke im Durchschnitt drei weitere an. "Die Mutante sorgt für eine rasend schnelle Verbreitung. In Südbayern kommt sie nicht so häufig vor", mahnte der Landrat.

Camelia Fiedler, Leiterin des Gesundheitsamts, betonte, dass der Inzidenzwert zwar aktuell auf 240 gesunken ist, doch "das Infektionsgeschehen ist diffus und tritt an vielen verschiedenen Orten auf". Oliver Hempfling, Leiter des Corona-Krisenstabes, mahnte, auch bei den kleinsten Symptomen zum Arzt zu gehen. Er erinnerte an die Abstand-Hygiene- und Masken-Regeln.

Teststrategie ausgeweitet

Zur Bekämpfung der Pandemie hat der Landkreis seine Teststrategie ausgeweitet. In den Schnelltestzentren wurden bereits 3077 Testungen durchgeführt, 3045 waren negativ. Außerdem konnten die Apotheken gewonnen werden, künftig auch Schnelltests durchzuführen. "Wir wollen die Infektionen so früh wie möglich aufspüren", sagte Hempfling. Welche Apotheken Testungen durchführen, werde in der nächsten Woche bekannt gegeben. Ein weiteres Instrument seien natürlich die Schnelltests.