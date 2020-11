Kulmbach vor 38 Minuten

Festnahme

Kurioser Polizeieinsatz: Füße hinter Couch verraten gesuchten Straftäter

Durch Zufall hat die Polizei in Kulmbach einen gesuchten Straftäter gefunden. Der Mann lag betrunken hinter einer Couch in einer Wohnung, in die die Beamten eigentlich aus einem völlig anderen Grund gekommen waren.