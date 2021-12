Alle Jahre wieder: Die Kulmbacher Innenstadt erstrahlt zur Weihnachtszeit in einem festlichen Lichterglanz. Vom Bahnhof bis in die Obere Stadt ist alles mit Lichtern geschmückt. Seit dem Freitag vor dem 1. Advent ist die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. "Normalerweise geschieht das im Rahmen des Festwochenendes ,Kulmbach im Advent', das heuer ja leider wieder nicht stattfinden konnte", erklärt Jonas Gleich, Pressesprecher der Stadt.

Im Innenstadtbereich sind 41 Lichterketten angebracht und rund 130 Wandmotive. Zusätzlich werden 54 Bäume mit Lichternetzen überspannt und drei große Weihnachtsbäume aufgestellt. Rund 36 000 Euro kostet alles. Gut investiertes Geld: "Die Beleuchtung stößt jedes Jahr auf großes Gefallen in der Bevölkerung, wir bekommen viele Zuschriften, dass unsere Innenstadt zur Weihnachtszeit ein echtes Highlight ist", sagt Jonas Gleich.

Gibt es in Ihrer Gemeinde auch solche Lichtblicke? Dann machen Sie Fotos und schicken sie die Bilder bis 21. Dezember an: redaktion.kulmbach@infranken.de. Die besten Fotos werden in der Bayerischen Rundschau veröffentlicht.