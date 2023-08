Kulmbacher Postbank hat auf unbestimmte Zeit geschlossen - das müssen Kunden wissen

Die Kulmbacher Postbank-Filiale in der Fritz-Hornschuch-Straße 12 ist seit Montag (21. August 2023) auf unbestimmte Zeit geschlossen. Grund ist laut einem Sprecher des Unternehmens ein "technischer Defekt in der Datenverbindung der Filiale". Diese werde sowohl für die Kassensysteme als auch für die SB-Geräte benötigt, erklärt er auf Anfrage von inFranken.de.

Die SB-Geräte und weitere Dienste der Filiale stünden deshalb zurzeit nicht zur Verfügung. "Ein Techniker ist bereits informiert, war aber noch nicht vor Ort", so der Sprecher.

Kulmbacher Postbank-Filiale geschlossen - auch Postsendungen betroffen

"Wann wir die Filiale wieder öffnen können, steht aktuell noch nicht fest", heißt es. Die Verantwortlichen vor Ort setzten gemeinsam mit den beteiligten Dienstleistern "alles daran", die Filiale so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Unterdessen stehe die Postfachanlage der Filiale der Kundschaft wie gewohnt zur Verfügung. Sendungen, die zu Beginn der Schließung in der Filiale zur Abholung bereitlagen, gebe das Personal an die Deutsche Post, damit sie erneut zugestellt werden können.

"Sendungen, die nicht zugestellt werden können, legt die Deutsche Post in einer anderen Partner-Filiale zur Abholung bereit. Adresse und Öffnungszeit des Partners finden Empfänger auf der Benachrichtigungskarte", heißt es. Mittels Aushang und über den Filialfinder im Internet halte das Unternehmen die Öffentlichkeit auf dem Laufenden, heißt es. "Bei kurzfristigen Personalausfällen am selben Tag kann es hier zu Verzögerungen kommen, weil ein technischer Vorlauf erforderlich ist."

Auf der Karte des Filialfinders, könne man sich den Weg zur nächsten Filiale der Postbank zeigen lassen. Die nächstgelegene Filiale der Postbank fände sich in der Bayreuther Straße 1 in Bayreuth, erklärt die Bank. Unter www.postbank.de/geldautomaten fänden sich neben den Geldautomaten der Postbank auch die Geräte der Cash-Group-Partner, an denen die Kundschaft kostenlos abheben könne.

Diese Alternativen zum Geldabheben gibt es für Postbank-Kunden in Kulmbach

In der Nähe der Postbank-Filiale in Kulmbach kann man demnach in folgenden Supermärkten beim bargeldlosen Bezahlen bis zu 200 Euro abheben:

E-Center Seidl , Fritz-Hornschuch-Straße 9

, Fritz-Hornschuch-Straße 9 Norma , Albert-Ruckdeschel-Straße 2

, Albert-Ruckdeschel-Straße 2 Netto, Kronacher Straße 6

Ein Geldautomat der Cash Group sei bei der HypoVereinsbank am Holzmarkt 9 zu finden. "Kundinnen und Kunden, die nur Postdienstleistungen benötigen, finden in Kulmbach eine Alternative in der Postfiliale in der Albert-Ruckdeschel-Straße 16", so Hartmut Schlegel weiter. Unter www.deutschepost.de/standorte seien alle Standorte der Deutschen Post gelistet. Zusätzlich stehe für den Paketempfang und -Versand auch der Service der DHL Packstationen bereit (www.dhl.de/packstation). Weitere Nachrichten aus Kulmbach haben wir in unserem Lokalressort zusammengestellt.