"Gute Idee, ich bin dafür, dass etwas gemacht wird", sagt Armin Kull, der in der Oberen Stadt wohnt. Es gebe Autofahrer, die rasen, dass es teilweise nicht mehr schön ist. "Wenn man das Tempo drosselt, wäre es ein Segen. Wenn ein Laster die Obere Stadt runterdonnert, vibriert bei mir der Küchentisch." Als Veranstalter ("Wir machen auch die italienische Nacht") befürwortet er die Überlegungen für Freitag- und Samstagabend: "Sensationell, perfekt, es würde dem Handel, der Gastronomie und den Menschen guttun."

Kull ist sich sicher, dass dadurch neue Ideen entstehen: "Wir sind kreativ und würden auch mehr machen." Begeistert zeigt sich Toni Vullo vom Ristorante "La Dolce Vita" am Marktplatz: "Meravigliosa, wunderbar, eine feine Sache, so etwas schwebt mir schon die ganze Zeit vor." Der Vorschlag erinnere ihn an Italien, wo die Leute auch gerne auf der Piazza flanieren und nicht auf den Autoverkehr aufpassen wollen. In der Kulmbacher Altstadt halte sich nicht jeder Autofahrer an die Regeln der Straßenverkehrsordnung: "Manche fahren wie die Sau." Tempo runter - Daumen hoch, meint Vullo.

Vorschlag erinnere an Italien: Leute flanieren auf der Piazza

Skeptischer ist sein Kollege Gerald Hofmann von der "Zunftstube" in der Oberen Stadt. Von einer Sperrung am Abend hält er nichts. Höchstens dann, wenn jemand zusätzlich ein Fest veranstalten will. "Wir haben viele Gäste, die nicht so weit laufen wollen", sagt er. Auch die griechischen Lokale würden ihr Außer-Haus-Geschäft, das gut läuft, verlieren, wenn man nicht mehr reinfahren dürfe. Nach seiner Ansicht reiche auch eine Tempo-30-Zone aus. "Ich würde eher Schwellen einbauen, dass nicht gerast wird."

Für das Konzept von SPD und Grünen gibt es einen - allerdings nicht so weitgehenden - Vorgängervorschlag von der CSU, die schon im Oktober die Sperrung der Buchbindergasse am Freitag- und Samstagabend im Stadtrat beantragt hat. Sauer, dass hier etwas "geklaut" worden sein könnte, ist Fraktionsvorsitzender Michael Pfitzner nicht. "Wir begrüßen jede Idee, die Leben in die Innenstadt bringt und den Einkaufsstandort stärkt", sagt er. Aber man dürfe nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. "Wir sollten erst mal unseren Antrag umsetzen, ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Dann kann man über alles Weitere reden." Von Tempo zehn hält er nicht sehr viel: "Wir bauen auf die Vernunft, nicht auf Verbote und Gebote."