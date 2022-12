Kulmbacher Mönchshof: "Äußerst Eich-haltig" - Stefan Eichner präsentiert Mix aus fünf Programmen

Am Samstag, 20. Januar 2023, spielt „Das Eich“ – Stefan Eichner – um 19.30 Uhr im Mönchshof bei „Kultur unterm Dach“ ‚Reinhard Mey“. Wie der Museen im Kulmbacher Mönchshof e. V. sei Veranstalter des Abends der Kulmbacher Kleinkunstbrettla e. V..

Fast zwölf Jahre steht "Das Eich" nun auf der Bühne. Fünf abendfüllende Showprogramme hat der “entspannte Franke” in dieser Zeit gebastelt. Immer mit komplett neuen Liedern, Geschichten und Parodien. Da hat sich allerhand angesammelt und so manche Klassiker sind entstanden, die aus Zeitgründen seit Jahren in der Schublade verschwunden sind. Damit ist jetzt Schluss.

Bevor das komplett neue, sechste Bühnenprogramm Premiere feiert, gibt es – sozusagen als “Zwischenprogramm” - noch einmal eine bunte Mischung aus allen fünf Programmen. “Äußerst Eich-haltig!” ist kein vorgefertigtes “Best of”, sondern jeden Abend ein bisschen anders.

Das Prinzip ist also klar: Was machbar ist, wird gespielt, kein Abend ist wie der andere.

Beginn ist um 19:30 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr.

Der Eintritt kostet 19,00 Euro.

Weitere Informationen unter www.kleinkunstbrettla.de

Karten gibt es bei OK-Ticket www.okticket.de