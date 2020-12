Vor rund 30 Jahren hat der BRK-Kreisverband sein Angebot des Essens auf Rädern um eine moderne und damals recht gefragte Variante erweitert: Tiefkühl-Mahlzeiten, die als Wochenvorrat geliefert wurden. Die Kunden konnten aus 220 Menüs auswählen, was ihnen am besten schmeckte und sich die Speisen bequem nach ihren Vorlieben aufwärmen. So kam täglich ausgewogenes Essen auf den Tisch, ohne einkaufen gehen oder kochen zu müssen.