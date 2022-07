Kulmbacher Bierwoche findet von 30. Juli bis 7. August 2022 statt - das wird geboten

Am Samstag (30. Juli 2022) startet nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause die 71. Kulmbacher Bierwoche. Auch in diesem Jahr werde man wieder auf das etablierte Konzept mit "zünftiger Blasmusik am Nachmittag und den Stimmungskapellen am Abend" setzen. Besucher*innen können sich auf einen abwechslungsreichen Mix aus "Heimatklängen" und "Partykrachern" freuen - und das alles bei freiem Eintritt. Das verkündete der Veranstalter, die Kulmbacher Brauerei AG, im Vorfeld in einer Pressemitteilung. Das musikalische Angebot biete "für jeden Geschmack das Richtige".

Los geht es am Anstich-Samstag um 11 Uhr mit dem traditionellen Standkonzert der Stadtkapelle Kulmbach auf dem Marktplatz. "Unsere regionalen Musikvereine sind bedeutende Traditionsträger und prägen unsere oberfränkische Heimat. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, sie im Bierstadl aufspielen zu lassen", erklärt Michael Schmid, Organisator der Kulmbacher Bierwoche. Schon immer werde die Veranstaltung deshalb von Musikvereinen aus der Umgebung begleitet.

"Im weiteren Verlauf der Bierwoche wird es musikalische Leckerbissen wie traditionelle Märsche, Polkas, Walzerklänge oder auch die Klassiker der Blasmusik" geben, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. In diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei sind "Manni und seine Rebellen", eine Combo aus "ausgezeichneten Musikern aus ganz Franken", die am Dienstag (2. August 2022) verschiedene Stücke aus den Genres "Oberkrainer, Schlager, Oldies, Austropop, Volkslieder, Volksmusik und Tanzmusik" zum Besten geben werden.

Ganz besonderes Highlight der Bierwoche ist laut Veranstalter der Auftritt von "GLORIA", einer "international gefeierten" Blaskapelle aus Tschechien. "Die Mischung aus virtuoser Spielkunst und leidenschaftlichem Auftritt machen dieses Blasmusik-Ensemble zu einem Erlebnis für alle Sinne. Neben klassischen Polkas und Walzern zählen selbst komponierte Stimmungslieder ebenso zum schier unerschöpflichen Repertoire dieser Kapelle wie moderne Lieder aus der Rock- und Popmusik", heißt es vonseiten des Veranstalters. Das komplette Musikprogramm findet ihr hier.

"Leckere Schmankerl" in "traumhafter Altstadtkulisse": traditionelle Biermarken bereits vorab erhältlich

Aber auch abseits des Bierstadls kämen Gäste voll auf ihre Kosten. So stünden Besucher*innen "im Umfeld des Stadls etliche Stände mit leckeren Schmankerln und ausreichend Sitzmöglichkeiten mit traumhafter Altstadtkulisse zur Verfügung. Urige Biergärten entlang der Grabenstraße und Spitalgasse, ein eigens errichtetes Bierdorf, der Sternla-Strand mit Liegestühlen, die BrauMeisterei und BrauSchänke sowie viele weitere Attraktionen bieten viel Raum für luftige Gemütlichkeit", heißt es auf der Webseite der Kulmbacher Bierwoche.

Die Maß Festbier wird in diesem Jahr 9,80 Euro kosten. Wer möchte, kann hier bereits im Voraus die traditionellen Kulmbacher Biermarken erwerben. Bereits seit den 50er Jahren wird diese "ganz spezielle Form des bargeldlosen Bezahlens" auf der Kulmbacher Bierwoche praktiziert. Und auch Tischreservierungen sind hier bereits vorab online möglich.

Nach zweijähriger Coronapause können die Veranstalter den Start der 71. Kulmbacher Bierwoche nun kaum mehr abwarten. "Wir freuen uns auf die Festbiere und die Blasmusik", heißt es in ihrer Pressemitteilung. Ob dann auch der umstrittene Partysong "Layla" durch die Boxen des Bierstadls schallen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest ein Verbot vonseiten der Stadt wird es aber wohl nicht geben, wie inFranken.de vor Kurzem an anderer Stelle bereits berichtete.