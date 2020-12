Im Senioren- und Pflegeheim Am Rasen gibt es bis dato 18 bestätigte Corona-Fälle. Foto: Archiv

Im Kulmbacher Awo-Seniorenheim Am Rasen gibt es 18 bestätigte Corona-Fälle. Bewohner und Mitarbeiter sind betroffen.

Was befürchtet worden war, hat sich bestätigt: Nach der Auswertung von PCR-Tests steht fest, dass sich nicht nur drei Personen, sondern mindestens 18 im Awo-Senioren- und Pflegeheim Am Rasen mit Covid-19 infiziert haben. Und es könnten noch mehr sein, denn noch sind nicht alle Tests ausgewertet, wie der Leiter der Corona-Koordinierungsgruppe am Landratsamt, Oliver Hempfling, gestern Nachmittag mitteilte.