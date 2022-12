Wie der AWO Kreisverband Kulmbach e.V. erklärt, habe die Zeit der Pandemie vor allem Bewohner*innen von Pflegeheimen stark getroffen. Kontakteinschränkungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen trafen die Senior*innen teils schwer. In dieser Ausgangslage erhielt der AWO Kreisverband Kulmbach e. V. das Angebotzur Förderung eines Projekts von der „Stiftung Altenpflege Ruth und Eberhard Becker“.

Eingesetzt wird die Spende derzeit in der AWO Karl-Herold-Seniorenwohnanlage und im AWO Heiner-Stenglein-Senioren- und Pflegeheim in Kulmbach. Seit dem Herbst fanden nun bereits mehrere Besuche des Künstlers Peter Hofmann in der AWO Karl-Herold-Seniorenwohnanlage statt. Er ist in der Einrichtung nunmehr als „Zirkus-Peter“ bekannt und begeisterte mit seinen bisherigen Auftritten.

Er schaffte es, bei allen Senior*innen – ob im Aufenthaltsraum oder im Bett, ob assistierend oder nur zuschauend – ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Es wurde gestaunt, als Bälle verschwanden und an anderer Stelle erschienen, wie Würfel verzaubert, Seifenblasengreifbar, Karten trickreich vermehrt wurden und als Farben erschienen, wo vorher keine zu sehen waren.

Der Künstler bezog geschickt und empathisch die Senior*innen mit in die Aufführung ein und so wurden sie selbst zu Magiern. Sie mussten assistieren, Gegenstände halten und bekamen große Augen, als es gelang, Wasser in Tüten aus Zeitungspapier verschwinden zu lassen. Peter Hofmann ließ die Bewohner*innen aktiv werden, indem sie eigene Finger vermehrten oder sich durch ihre Arme „bohrten“, er brachte sie zum Grübeln, zum Staunen, zum Klatschen, aber vor allem – zum Lachen.