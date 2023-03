Wie der Landkreis Kulmbach in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird es am 09. März 2023 zu einer Warnung der Bevölkerung kommen. Bei diesem Probealarm werden die Sirenen und Lautsprecheranlagen in weiten Teilen Bayerns getestet.

Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird am Donnerstag, den 09. März 2023 ab 11.00 Uhr wieder in weiten Teilen Bayerns die Auslösung des Sirenenwarnsystems geprobt.

Im Landkreis Kulmbach werden zwei mobile Sirenen- und Lautsprecheranlagen ausgelöst. Diese kommen im Stadtgebiet von Kulmbach (Hansaviertel) und im Gemeindebereich Presseck-OT Wartenfels zum Einsatz.

Das einminütige Sirenensignal ist als an- und abschwellender Heulton zu hören und dient bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit der Warnung der Bevölkerung. Das Warnsignal soll Bürgerinnen und Bürger dazu veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. Weitere Informati-onen zum Probealarm, insbesondere zu den voraussichtlich teilnehmenden Landkreisen, Städten und Gemeinden sind auf den Internetseiten des Bayerischen Staatsministeriums des In-nern und für Integration unter https://www.innenministe-rium.bayern.de/sus/katastrophenschutz/warnungundinforma-tion/index.php abrufbar.

Neben dem Sirenensignal werden auch andere Warnsysteme betestet. So erfolgt eine Warnung über das Modulare Warnsystem MoWas, sowie über das neue Warnsystem Cell Broadcast, bei dem über den Mobilfunkdienst SMS-Nachrichten auf alle Mobiltelefone innerhalb einer Funkzelle geschickt werden kön-nen, ohne dass vorab eine App installiert werden muss. Allerdings muss das Handy dafür eingeschaltet sein und über die aktuellen Updates verfügen. Ältere Geräte können die Warnung eventuell nicht empfangen.

Ausgelöst werden diese Warnmittel zentral durch das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Ebenso wird seitens des Landratsamtes Kulmbach eine Warnmeldung über MoWas ausgegeben. Diese Warnsysteme können auch bei

Gefahrenlagen wie Unwetter, Gefahrstoffausbreitung oder Großbränden eingesetzt werden.