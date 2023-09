Wie die Stadt Kulmbach in einer Pressemeldung erklärt, hat sich ihr Adventsmarkt am ersten Adventswochenende seit vielen Jahren zu einem wahren Besuchermagnet entwickelt. Bereits zur Eröffnung am Freitag mit dem Oberbürgermeister und dem Christkind, die zusammen feierlich die Weihnachtsbeleuchtung anschalten, kommen jährlich hunderte von Menschen, um anschließend über den Markt am Kulmbacher Marktplatz zu schlendern.

Aufgrund verschiedener Gegebenheiten wird die Kulma-Alm, die im vergangenen Jahr mit sehr großem Erfolg ihr Debut in Kulmbach feierte, heuer auf der anderen Seite des Marktplatzes aufgebaut werden – in Richtung ehem. Metzgerei Lauterbach. Dies erfordert auch eine Neuanordnung der Weihnachtsmarktbuden. In diesem Zuge steht die Überlegung im Raum, den Adventsmarkt zu vergrößern und in Richtung Oberhacken zu verlängern.

„Die urigen Gassen, das Fachwerk, die verschiedenen romantischen Plätze im Oberhacken bieten sich an, um den Adventsmarkt dorthin zu vergrößern. Bis 2017 fand der Adventsmarkt immer in diesem Bereich statt, lediglich aufgrund der Sanierung des Bauamtes ist man damals auf den Marktplatz umgezogen“, erklärt Oberbürgermeister Ingo Lehmann.

„Wir kamen also nun auf die Idee, Oberhacken und Marktplatz zu verbinden und einen größeren Adventsmarkt abzuhalten – wenn wir genügend Standbetreiber finden“, ergänzt die Leiterin des Tourismus und Veranstaltungsservices der Stadt Kulmbach, Anja Meyer-Hempfling. „Rund 20 Händler haben wir bereits, die auch in den vergangenen Jahren immer dabei waren. Um den Oberhacken, den Behördenparkplatz und den Büttnerwinkel aber angemessen bespielen zu können, sind in etwa 40 Stände notwendig“, führt sie aus.

Daher ist die Stadt Kulmbach nun auf der Suche nach Markthändlern, die gerne am Kulmbacher Adventsmarkt ihre Waren oder Dienstleistungen anbieten möchten. Der Kulmbacher Adventsmarkt findet in diesem Jahr vom 01. - 03. Dezember 2023 statt. Ob Dekoration, Feinkost, Kleidung, Selbstgemachtes, ob Selbständiger, Verein, Freundeskreis oder Unternehmen – alle Interessierten, die einen Stand zum Kulmbacher Adventsmarkt betreiben möchten, sind eingeladen, sich bis zum 24. September 2023 beim Tourismus und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach zu melden:

Tourismus und Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach

Frau Marion Eber

Telefon: 09221/958888

E-Mail: eber@tuv.stadt-kulmbach.de

Willkommen sind auch Schausteller, Verkaufswägen, Stände mit handwerklichen Vorführungen und Mittelalterstände.