Eine allseits beliebte Tradition im Kulmbacher Stadtteil Blaich und einer der beliebtesten Termine im neuen Jahr ist das "Stärk‘ antrinken" im Kulmbacher Mönchshof-Bräuhaussaal. Sebastian Hacker, Diplom-Braumeister der Gläsernen Museums-Brauerei, sticht am Donnerstag, 5. Januar 2023, um 19 Uhr den hellen Museums-Bock an. Dazu gebe es herzhafte Gerichte und passende Musik von der San-Combo, wie der Museen im Kulmbacher Mönchshof e.V. berichtet. Der Eintritt sei frei.

Kulmbacher "Stärk' antrinken": Besonderes Bier und Schweinebraten

In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar 2022, die letzte der 12. Raunächte, pflegt man im Mönchshof einen alten oberfränkischen Brauch: das "Stärk ́ antrinken", heißt es zur Erklärung. Dazu trifft man sich traditionell im Familien- oder Freundeskreis, um sich - zum Beispiel bei einem guten Glas Bier - gemeinsam Mut und Kraft für die anstehenden Aufgaben des neuen Jahres zu holen. Die Ursprünge dieses Brauches gehen wohl auf die alten Kelten zurück.

Laut Hacker ist der helle Museumsbock aus der Gläsernen Museums-Brauerei auch dieses Jahr wieder gut gehopft und weist eine feine Hopfenbittere auf. Das hochvergorene, unfiltrierte Bier habe einen Alkoholgehalt von 7,4 Prozent und eine Stammwürze von 16,9 Prozent.

Zum hellen Bock gebe es fränkischen Schweinebraten mit Klößen und Sauerkraut oder Bratwürste sowie Käsespätzle. Die San Combo umrahme das Stärk‘ antrinken "in bekannter Manier". "Gute Tradition sei es im Mönchshof auch, "dass ein Tisch nichts bezahlt", wird Pächterin Jutta Pettrich zitiert. Tischreservierungen sind ausdrücklich erbeten. Unter 09221 – 4264 können sich interessierte Teilnehmer anmelden.

Weitere Veranstaltungen rund um das Bier im Kulmbacher Mönchshof

Diese Veranstaltung in der Blaich bilde den Auftakt vieler weiterer Veranstaltungen im Mönchshof und seinen Museen rund um die bayerische Bierkultur. Hier eine Auswahl der nächsten Frühjahrs-Termine:

Tagesbierseminare für Braufreunde Frühjahr 2023

"Sie sind Bierfreund und interessieren sich allgemein für die Herstellung des edlen Gerstensaftes, wollen vielleicht wissen, was den Unterschied zwischen einem Pils und einem Export oder zwischen obergärigen und untergärigen Bieren ausmacht? Sie wollen am Stammtisch fachmännisch mitreden, wenn es um Bierqualität und -geschmack geht? Sie möchten über die Ursprünge des Bierbrauens oder die vielfältige Bierkultur speziell im fränkischen Biertraumland mehr erfahren? Sie wollen typische Biersorten einfach einmal mit fachmännischer Hilfe genießen, verkosten und darüber fachsimpeln?", heißt es.

Dann lohne sich eine Teilnahme am Tagesbierseminar in der Gläsernen Museums-Brauerei des Bayerischen Brauereimuseums im Kulmbacher Mönchshof.

Mindestalter: 18 Jahre

Termine Frühjahr 2023: 28.01.2023; 18.02.2023; 25.03.2023

Beginn: 9.15 Uhr

Dauer: ca. 7 Stunden

Teilnehmer: maximal 32

Preis: 99,00 € pro Person

Kulmbacher Biergeflüster Termine Frühjahr 2023

Das Bayerische Brauereimuseum bietet am Samstag, 11. Februar 2023 und am Samstag, 11. März 2023 jeweils von 17 Uhr bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 23. April 2023, dem "Tag des Bieres" mit der Bayerischen Bierkönigin Sarah Jäger, von 16 Uhr bis 18 Uhr eine kompakte Bierprobe an: "Kurzweilig und informativ können sich die Teilnehmer in etwa zwei Stunden die wichtigsten Grundkenntnisse des Bierbrauens aneignen - im Rahmen einer 30-minütigen Führung durch die Abteilung 'Bierbrauen um 1900' und bei einer sich anschließenden Bierverkostung."

Weitere Informationen und Buchung unter:

www.kulmbacher-moenchshof.de