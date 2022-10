Kulmbach : Stadtwerke warnen vor Betrügern im Stadtgebiet

Wie die Stadtwerke Kulmbach mitteilen, komme es zurzeit vermehrt vor, dass sich Personen an der Haustür oder am Telefon fälschlicherweise als Energieberater oder Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens ausgeben, um so an Daten der Bürger zu kommen.

Stadtwerke Kulmbach mahnen zur Vorsicht: Betrugsmasche soll Kunden sensible Daten entlocken

Die Betrüger arbeiten demnach mit einer perfiden Masche: sie setzen Kunden der Kulmbacher Stadtwerke unter Druck, indem sie Vertragskündigungen seitens der Stadtwerke vortäuschen und vor diesem Hintergrund Daten, wie zum Beispiel die Kunden- oder Zählernummer, abfragen wollen.

"Nicht selten bekommen Kunden, die ihre Daten weitergegeben haben, wenige Tage später einen neuen Vertrag zugesendet, obwohl sie ihren Energieversorger überhaupt nicht wechseln wollen", teilen die Stadtwerke mit. Der Vertrag mit den Stadtwerken werde von den Betrügern womöglich gleichzeitig gekündigt.

Solche außerordentlichen Kündigungen, ohne die Kunden vorab in Kenntnis zu setzen, seien jedoch alles andere als üblich. Im Gegenteil: "Wir möchten unseren Kunden versichern, dass wir keine außerordentlichen Kündigungen unserer Bestandskunden vornehmen werden", heißt es vonseiten der Stadtwerke.

Verbraucher sollen bei "Haustürgeschäften" misstrauisch werden

Deshalb sei bei solchen "Haustürgeschäften" stets Vorsicht geboten. Kunden sollten sofort misstrauisch werden, wenn entsprechende Daten ungewünscht abgefragt werden und sich "bei einem unguten Gefühl" direkt an die Stadtwerke Kulmbach oder an die Polizei wenden.