Es sind grausame Bilder aus der Türkei und Syrien, die gerade um die Welt gehen: über 20.000 Menschen sind in Folge der verheerenden Erdbeben am Montag ums Leben gekommen, weit über 17.000 Menschen wurden teils schwer verletzt. Ganze Städte liegen in Trümmern, die frostigen Temperaturen und die Sorge vor weiteren, einstürzenden Gebäuden erschweren die Suche nach Überlebenden weiterhin, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kulmbach.

In Absprache mit der Türkischen Gemeinde Kulmbach und dessen Vorsitzenden Serkan Uzun hat Oberbürgermeister Ingo Lehmann ein Spendenkonto von der Stadtkämmerei einrichten lassen. „Die Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet macht uns alle betroffen. Ich denke allen voran an unsere vielen türkischen und syrischen Freunde und Familien, die hier in Kulmbach leben und in vielen Fällen sogar noch Verwandtschaft in der betroffenen Region haben. Dieses Unglück macht uns fassungslos und fordert unsere Unterstützung“, erklärt der Oberbürgermeister.

Wer spenden möchte, kann einen Geldbetrag auf folgendes Konto überweisen:

Sparkasse Kulmbach-Kronach

IBAN: DE84 7715 0000 0000 1000 73

BIC: BYLADEM1KUB

Betreff: Spende Erdbeben Türkei-Syrien

Wichtig: Wer eine Spendenquittung möchte, möge den Betreff bitte um das Schlagwort „Spendenquittung“ sowie die Anschrift (Straße, Hausnummer, Wohnort) erweitern. Ohne Anschrift kann keine Spendenquittung ausgestellt werden.

Die eingegangenen Spenden werden umgehend an die im Krisengebiet tätigen Hilfsorganisationen weitergeleitet.

Auch Kulmbachs Landrat Klaus Peter Söllner unterstützt die Initiative der Stadt: „Stadt und Landkreis halten hier zusammen und bündeln ihre Kompetenzen. Anfragen, die uns im Landratsamt erreichen, verweisen wir gerne an das Spendenkonto der Stadt. Ich danke allen, die mit ihren Spenden einen wertvollen Beitrag leisten und den Menschen im Katastrophengebiet helfen.“