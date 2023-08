Wie die Stadt Kulmbach berichtet, beginnt mit der Sanierung der Karlsbader Straße ihr Straßensanierungsprogramm 2023. Die Vorbereitung für die genannte Maßnahme beginnen am Mittwoch, den 09.08.2023 und dauern bis 30.08.2023 an. Dabei werden durch die bauausführende Firma teilweise Schächte ausgewechselt, Sinkkästen inkl. Leitungen erneuert und neue Rinnenplatten verlegt. Hierfür sind Einschränkungen im Straßenverkehr wie halbseitige Sperrungen und etwaige kurzzeitige Vollsperrungen in Teilabschnitten unerlässlich. Eine Beschilderung wird entsprechend aufgestellt. Die Zufahrt für die Anlieger im Baubereich ist während dieser Zeit jedoch weitestgehend uneingeschränkt möglich.

In der Zeit von Donnerstag, den 31.08.2023 bis Donnerstag, den 07.09.2023 stehen dann die abschließenden Asphaltarbeiten an, welche zwingend unter Vollsperrung ausgeführt werden müssen. Der Zugang für die Anlieger zu den angrenzenden Grundstücken ist in diesem Zeitraum nur fußläufig gewährleistet.

Die Stadt Kulmbach bittet die Bevölkerung und die Anwohner der Karlsbader Straße sowie der angrenzenden Straßen um Verständnis für die unausweichlichen Behinderungen.

