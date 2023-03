Sack’s Destille soll bald auch in Kulmbach zu finden sein. Das Unternehmen stammt aus dem Fichtelgebirge und verarbeitet Zutaten aus der dortigen Natur seit über 150 Jahren zu Geisten und Likören, wie es in einer Pressemitteilung heißt.



"Kulmbach als meine Heimatstadt war einfach der nächste logische Schritt", gibt Inhaber Marcel Völkel an, der mittlerweile die Destille in der sechsten Generation führe. Die Lage mitten im Herzen Kulmbachs erlaube es, "Neugierige und Interessierte zum Probieren einzuladen".

Sack's Destille kommt nach Kulmbach

Am Samstag (1. April 2023) soll die Filiale in der Langgasse 19 öffnen. "Mittlerweile kennen wir den Geschmack der Kulmbacher ganz gut und wissen, die Leute genießen unsere handwerklichen Produkte", so Marcel Völkel, dessen Geschäft nun schon seit einigen Jahren regelmäßig auf dem Mönchshof Weihnachtsmarkt und dem hiesigen Handwerkermarkt vertreten sei. "Mit der Filiale direkt in der Fußgängerzone wollen wir das kulinarische Angebot in Kulmbach weiter bereichern."

Aus der Gastronomie seien die Produkte aus dem Hause Sack´s Destille den Kulmbachern ebenfalls ein Begriff, da sie unter anderem im Steakhouse Müllers [Ku:] ihren festen Platz auf der Speisekarte hätten. Noch seien in der Filiale in der Langgasse ein paar Renovierungsarbeiten zu erledigen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 14 Uhr.

In der neuen Filiale sollen alle bekannten Produkte erhältlich sein, "unter anderem die beliebten Illegal Gin Sorten, die dem klassischen Gin ganz neue Seiten hervorlocken", heißt es weiter. Sack's Destille blickt auf eine Goldprämierung und die Auszeichnung "Betrieb des Jahres" in den Jahren 2021 und 2022 zurück. Marcel Völkel versichert: "Wir sind bereit und heißen unsere Kulmbacher Gäste bald willkommen."

